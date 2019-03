Pd: Giachetti-Ascani, saremo minoranza, no a strapuntini o incarichi in segreteria (2)

- La nota sottolinea, poi, il fatto "che nessuno metta più in discussione le primarie o la vocazione maggioritaria. Che nessuno pensi di imbarcare i fuoriusciti che hanno combattuto i nostri governi e che hanno spalancato le porte ai populisti, nessuno pensi oggi né domani di portare il Pd ad una innaturale alleanza coi cinque Stelle: sarebbe la fine della nostra storia. Il percorso della mozione", conclude la nota, "continua attraverso un'area politica che, come accaduto oggi, saprà dare il proprio contributo al Pd sui temi cari al nostro popolo, sin dalle prossime elezioni amministrative ed europee". (Com)