Immigrazione: assessore De Corato, sindaco Crema contravviene a legge dello Stato

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, commenta in una nota la decisione del sindaco di Crema di firmare ai richiedenti asilo i certificati di iscrizione all’anagrafe comunale. “Stupisce - dichiara - fino a un certo punto la decisione del sindaco di Crema di contravvenire volontariamente a una legge dello Stato, riconoscendo ai richiedenti asilo il diritto all'iscrizione all'anagrafe". Per l’assessore lombardo “la decisione del primo cittadino - va contro quella che è sembrata finora l'unica interpretazione dell'articolo 13 del cosiddetto decreto Sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ossia che la richiesta d'asilo 'non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica'". (segue) (Com)