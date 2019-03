Immigrazione: assessore De Corato, sindaco Crema contravviene a legge dello Stato (2)

- L'assessore De Corato ipotizza che "nel caso il prefetto di Cremona decidesse di annullare gli atti assunti, molto probabilmente il Comune farà ricorso contro il prefetto e il Viminale, anche con l'obiettivo di arrivare poi alla Corte Costituzionale per chiedere un giudizio di costituzionalità dell'articolo 13 del decreto sicurezza". "Non stiamo parlando di un capriccio - aggiunge De Corato - ma di una legge votata dal Parlamento e firmata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Chi brandisce sempre come una clava la legalità e il rispetto di norme e leggi dovrebbe essere coerente con quello che decide di fare a livello amministrativo. La legislazione italiana in materia è molto più blanda e meno vessatoria di quella di altri Paesi europei e di nazioni dalla consolidata storia democratica e istituzionale. Eppure c'è chi ancora non riesce né a capire né ad ammettere che in tema di accoglienza e di flussi migratori sono stati commessi degli errori immani, che la Lombardia sta pagando a caro prezzo. È una lezione che alcuni politici ed amministratori non hanno ancora appreso”. (Com)