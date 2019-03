Italia-Cina: Salvini, interesse economico-monetario importantissimo, sicurezza nazionale decisiva

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa in Prefettura a Potenza, ha detto di essere "assolutamente d'accordo", sulla cosiddetta nuova Via della Seta con la Cina, con la posizione del collega degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi. "L'interesse monetario ed economico è importantissimo, la sicurezza nazionale è decisiva", ha aggiunto il titolare del Viminale, secondo cui "o le due cose vanno di pari passo o la sicurezza viene prima". (Rin)