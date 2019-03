Usa: 1,6 milioni di dollari di aiuti a Trinidad e Tobago per sostenere flusso migranti Venezuela

- Gli Stati Uniti concederanno a Trinidad e Tobago aiuti pari a 1,6 milioni di dollari per aiutare i venezuelani che riparano nel paese caraibico in fuga dalla crisi economica e politica. Lo si legge in un comunicato dell'ambasciata statunitense a Port of Spain. I fondi vengono messi a disposizione delle autorità locali attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid). "È stato deciso che i programmi di aiuto di 1,6 milioni di dollari partiranno a settembre e si concentreranno sul rafforzamento della capacità della comunità per sostenere l'affluenza di rifugiati" nel paese, si legge nella nota. I soldi non verranno versati "direttamente ai bisognosi, ma saranno donati a chi a Trinidad e Tobago si occupa di aiutare i venezuelani che sono stati obbligati a lasciare il paese". Trinidad e Tobago, come i paesi membri della Comunità dei Caraibi (Caricom), ha adotato una politica di non ingerenza nei confronti della situazione interna venezuelana. (Res)