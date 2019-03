Francia: Battelli (M5s) su gilet gialli, violenza inaccettabile, protesta sia civile

- Sergio Battelli, deputato del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Politiche Ue della Camera interviene sulle proteste odierne dei gilet gialli e scrive, in una nota, che "siamo e sempre saremo contro la violenza. Per questo motivo condanniamo senza alcuna esitazione gli assurdi episodi di Parigi. Violenza e saccheggi non possono essere tollerati, ci sono strumenti democratici e civili per protestare e farsi sentire. Il cambiamento", conclude il parlamentare pentastellato, "non si ottiene attraverso guerriglie e scontri con la polizia". (Com)