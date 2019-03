Slovacchia: presidenziali, Pellegrini favorevole a voto cittadini residenti all'estero

- Il primo ministro slovacco Petr Pellegrini è favorevole a concedere il voto per il presidente anche agli slovacchi residenti e all'estero. Pellegrini, citato dall'agenzia "Tasr", lo ha detto oggi dopo aver votato nella sua città, Banska Bystrica, per le elezioni presidenziali. "È strano che abbiamo sistemi diversi per le varie elezioni: le ambasciate slovacche in tutto il mondo possono garantire il voto all'estero", ha detto Pellegrini in relazione al fatto che non è possibile votare il presidente all'estero, cosa che invece è possibile fare per le elezioni legislative. Per il resto, l criterio di voto per le presidenziali è lo stesso di tutte le altre elezioni, ovvero si vota il sabato dalle 7:00 alle 22:00. Viene eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta (50 per cento più uno) di tutti i voti validi espressi. In caso contrario, il ballottaggio è previsto per il 30 marzo.(Slb)