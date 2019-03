Decretone: Pallini (M5s), con ultime modifiche strumento ancora più efficace e inclusivo

- Maria Pallini, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro a Montecitorio, afferma in una nota che "le ultime modifiche apportate al decretone grazie al lavoro fatto nelle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno permesso di rendere ancor più efficaci ed inclusivi sia il reddito che la pensione di cittadinanza. Per agevolare l'accesso a queste misure infatti abbiamo stabilito che anche per il reddito di cittadinanza, e non più solo per la pensione come stabilito al Senato, potrà essere presentata domanda ai patronati oltre che ai Caf. Un altro emendamento, invece", continua la parlamentare pentastellata, "prevede che la pensione di cittadinanza potrà essere erogata non solo tramite la card ma anche in contanti, così da facilitare le procedure per tutti i pensionati abituati alle classiche modalità di erogazione della pensione. Ulteriore norma che semplifica le procedure quella che prevede nuove modalità di comunicazione per i beneficiari del reddito, che ora potranno essere chiamati dai centri per l'impiego o dai Comuni anche attraverso un semplice sms e con una mail. Inoltre", conclude Pallini, "sono state previste agevolazioni anche per il riscatto della laurea per gli ultra cinquantacinquenni: tutti coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 potranno godere di una detrazione pari al 50 per cento". (Com)