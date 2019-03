Albania: tre agenti di polizia feriti nelle proteste a Tirana

- Tre agenti di polizia sono rimasti feriti durante le proteste dell'opposizione avvenute oggi davanti al palazzo del parlamento di Tirana, in Albania. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall’agenzia di stampa “Ata”, secondo cui i tre agenti sono rimasti feriti negli scontri avvenuti dopo che un gruppo di manifestanti ha tentato di sfondare il cordone di sicurezza davanti alla sede del parlamento, con la polizia che ha risposto con il lancio di gas lacrimogeni e idranti per respingere i dimostranti. I tre agenti sono stati sottoposti a cure mediche e sono fuori pericolo per la vita. Quelle odierne sono state le quinte manifestazioni di protesta organizzate in Albania nel giro di un mese per chiedere le dimissioni del premier Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate.(Alt)