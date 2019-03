Business news: ministro Finanze Cambogia, serviranno 10 anni per sviluppare economia digitale

- L'economia digitare della Cambogia è ancora in fase primordiale e ci vorrà almeno un decennio per svilupparla. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze cambogiano Aun Pornmoniroth nel corso di un seminario, affermando che l'economia digitale nel paese sta prendendo forma gradualmente, creando nuove attività commerciali con pagamenti digitali, nell'intrattenimento online e nell'e-commerce. "La Cambogia potrebbe impiegare i primi 5 anni per prepararsi tecnicamente alla rivoluzione digitale e altri cinque o dieci anni per farla crescere e puntare su una economia basata sulla tecnologia", ha dichiarato Pornmoniroth. Lo sviluppo di infrastrutture fisiche e non solo è la condizione preliminare per l'avvio dell'economia digitale e per questo ha bisogno di aumentare la copertura della rete internet abbassando i prezzi di utilizzo. (Fim)