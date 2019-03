Nicaragua: rilasciati 50 prigionieri, per opposizioni numero ancora insufficiente a ripresa dialogo

- La Allenza Civica per la giustizia e la democrazia (Acjd) ha ritenuto insoddisfacente la scarcerazione di 50 manifestanti come condizione per la ripresa del dialogo pensato per porre fine alla crisi nel paese. L'Alleanza, ricorda il quotidiano "El Nuevo Dario", aveva presentato al governo una lista di 677 persone detenute nel corso delle diverse manifestazioni indette contro il governo di Daniel Ortega e si attendeva la scarcerazione di un numero "congruo". Il José Pallais, delegato della Acjd, ha detto che il numero esiguo di scarcerati può rappresentare una "impasse" per la ripresa del dialogo, anche se si augura che i buoni uffici dell'inviato speciale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Angel Rosadilla, possano servire a indirizzare la situazione sul giusto versante. (segue) (Mec)