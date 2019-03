Nicaragua: rilasciati 50 prigionieri, per opposizioni numero ancora insufficiente a ripresa dialogo (2)

- Le opposizioni, ha spiegato Pallais, continueranno per l'intero fine settimana a portare avanti contatti informali con il governo per riaprire le porte del dialogo. "È necessario continuare a liberare prigionieri. Se serve ci riuniamo il fine settimana. Non si cono sabati e domeniche in questi momenti. I contatti informali sono sempre aperti", ha detto il delegato delle opposizioni. "Il numero di 50 scarcerati, a nostra giudizio, non è un numero sufficiente, non soddisfa le aspettative che c'eravamo posti", ha aggiunto Pallais confidando sulla capacità del delegato Osa di accompagnare una soluzione. "È stato tutto il giorno con noi, crediamo che la sua presenza, che continuerà per l'intero fine settimana, possa avere effetti per superare l'impasse". (segue) (Mec)