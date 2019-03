Elezioni europee: Meloni, grazie a Gandolfini per sostegno a Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ringrazia su Facebook "Massimo Gandolfini per le importanti parole che ha pronunciato oggi dal palco della manifestazione 'Più famiglia, più Italia' e per il sostegno a Fratelli d'Italia. Difesa della vita, centralità della famiglia naturale, libertà educativa e la lotta all'ideologia gender: sono queste le istanze che condividiamo con il popolo del Family day e che vogliamo portare anche in Europa".(Rin)