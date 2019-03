Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri macedone Dimitrov, accordo di Prespa è “vittoria della speranza”

- L’accordo di Prespa fra Grecia e Nord Macedonia rappresenta “un segnale di fiducia” e una “vittoria della speranza”. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri macedone Nikola Dimitrov, in visita ad Atene, nel corso di un convegno organizzato ad Atene in occasione del 20mo anniversario della creazione del Dipartimento per gli affari europei presso l'università del Pireo, dove insegna l'ex ministro degli Esteri ellenico Nikos Kotzias. È quanto riporta l’agenzia di stampa “Mia”. Dimitrov e Kotzias sono stati i due ministri che hanno raggiunto l'accordo di Prespa, poi firmato dai capi dei governi di Skopje e Atene e che ha posto fine all'annosa disputa bilaterale tra i due paesi sul nome. La stampa di Skopje ha annunciato nei giorni scorsi che tra fine marzo e inizio aprile è in programma una storica visita del premier macedone Zoran Zaev ad Atene. Tale appuntamento dovrebbe essere seguito nelle settimane successive anche da una visita del premier greco Alexis Tsipras a Skopje. (segue) (Gra)