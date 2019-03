Sport: al via oggi pomeriggio la prima edizione del "Rally città di Formia"

- "E' partita oggi pomeriggio la prima edizione del 'Rally Città di Formia - Trofeo del Golfo e delle due Province'. Folta la cornice di pubblico e di appassionati che hanno assistito in via Vitruvio alla giornata inaugurale delle kermesse motoristica laziale. Quarantuno gli equipaggi provenienti da ogni parte d'Italia impegnati a gareggiare tra Formia e il territorio di Frosinone. Due tappe e otto prove speciali con il parco assistenza allestito nel parcheggio di Largo Paone". Lo comunica il Comune di Formia in una nota. "Il primo equipaggio che ha preso il via alle 16.30 - si legge - è stato quello composto dal pilota Emanuele Silvestri e dal navigatore Mirko Liburdi a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo IX N4. Dopo Formia lo spostamento a Pignataro Interamna nel Frusinate per la prima delle otto prove speciali e della terza 'piesse' in programma nella serata (ore 21.55) ad Esperia. Domani si ritornerà a Formia per il primo degli altri quattro tratti cronometrati compresi tra Maranola (ore 11.31) e Penitro (ore 12.02). Alle 15.54 sempre in via Vitruvio è previsto l'arrivo della prima auto e, a conclusione delle prove delle altre macchine, si terrà la cerimonia di premiazione. La manifestazione è organizzata dall'Ausonia Corse Promosport presieduta da Fortunato Varone, che già da 10 anni promuove anche lo Slalom Città di Formia, sul tracciato Penitro-Castellonorato". (Com)