Casale Monferrato: domani "La disabilità vola", una mongolfiera per disabili in piazza Castello

- Domani, domenica 17 marzo, dalle ore 16 alle 18 al Mercato Pavia di piazza Castello a Casale Monferrato si terrà “La disabilità vola”, uno speciale appuntamento a scopo benefico organizzato da Leo Club e Lions Club Casale Monferrato Host in collaborazione con il Comune. All’interno del Mercato Pavia sarà collocata una mongolfiera fissa specificatamente progettata per i disabili, solo per salita e discesa, sulla quale si potrà salire a offerta libera (partecipazione gratuita e prioritaria per tutti i disabili). L’iniziativa, organizzata in concomitanza con la Mostra Regionale di San Giuseppe, contribuirà alla valorizzazione della manifestazione rendendo possibile un suggestivo sguardo alla città dall’alto. Le offerte ricavate nel corso della giornata saranno integralmente devolute in favore dell’assistenza dei giovani disabili della città. L’evento sarà rinviato a data da destinarsi in caso di maltempo. (Rpi)