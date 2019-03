Pd: Giachetti-Ascani, saremo minoranza, no a strapuntini o incarichi in segreteria

- Grandissima partecipazione, si legge in una nota, "alla riunione dei delegati e dei rappresentanti della mozione 'Sempre avanti' con Roberto Giachetti, Anna Ascani, Luciano Nobili e Ivan Scalfarotto. Oltre 300 persone che hanno affollato il Nazareno oltre i limiti di capienza possibili, al punto che molti sono rimasti fuori. Nelle oltre cinque ore di riunione - con 45 interventi - i rappresentanti hanno definito la linea da tenere in vista dell'assemblea di domani e nei prossimi mesi. Unanimemente", è scritto, "è stato deciso di portare avanti l'esperienza nata intorno alla candidatura di Roberto Giachetti e di Anna Ascani alle primarie del Partito democratico e che il risultato conseguito è solo l'inizio di un cammino. Il network orizzontale di 'Sempre avanti' continuerà a strutturarsi in ogni comune e provincia e a promuovere iniziativa politica nel Partito democratico. Sempre all'unanimità i rappresentanti della mozione Giachetti-Ascani hanno deciso di costituirsi come minoranza a partire dell'assemblea di domani, innanzitutto per un fatto di coerenza. Una minoranza che non ha bisogno di strapuntini o di incarichi in segreteria", prosegue le nota, "per garantire la propria lealtà: l'impegno è quello di non fare a Nicola Zingaretti quello che è stato fatto a Matteo Renzi. No al fuoco amico, insomma, ma gli uomini e le donne di 'Sempre avanti' saranno le sentinelle riformiste del Partito democratico affinché non si disperda il suo dna e il suo profilo riformatore." (segue) (Com)