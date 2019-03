Repubblica Ceca: Ods espelle figlio ex presidente Klaus

- La direzione del Partito democratico civico (Ods) ceco ha espulso il deputato Vaclav Klaus junior, figlio dell'omonimo ex presidente. Lo ha dichiarato oggi il segretario dell'Ods, Petr Fiala, dopo la riunione del comitato esecutivo della formazione, aggiungendo che la decisione è stata presa all'unanimità. La leadership ritiene che Klaus oramai da lungo tempo esprima opinioni che non rappresentano il partito. Essendo espulso, perde automaticamente la sua carica di deputato. Mercoledì scorso, il gruppo parlamentare dell'Ods ha criticato le dichiarazioni di Klaus in cui ha paragonato l'approvazione delle leggi e dei regolamenti dell'Ue alla creazione dei convogli di ebrei verso i campi di concentramento nazisti. Il direttivo ha invitato Klaus a rinunciare al mandato ma questi si è opposto. (Rep)