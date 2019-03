Infrastrutture: Salvini, mi interessa che in Cdm arrivi uno sblocca-cantieri utile e complessivo

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa in Prefettura, a Potenza, in merito al decreto sblocca-cantieri, ha affermato che io "bado alla sostanza più che alla forma, bado alla concretezza. A me interessa che in Consiglio dei ministri arrivi rapidamente un provvedimento utile e complessivo. Ci sono centinaia di opere pubbliche, di interesse nazionale", ha continuato il titolare del Viminale, "a Nord e Sud, ferme da troppi anni: bisogna intervenire. Stiamo dando in queste ore il nostro contributo per arricchire la proposta del presidente del Consiglio. Contiamo che arrivi uno sblocca-cantieri totale", ha affermato il leader della Lega che ha insistito per inserire nel testo norme sull'edilizia: "Se non riparte questo settore", ha concluso, "non riparte il paese". (Rin)