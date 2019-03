Serbia-Venezuela: ministro Esteri Dacic riceve omologo Arreaza, paesi legati da “antica amicizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha incontrato oggi il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, in visita a Belgrado. Nel corso dell’incontro, come riferisce la stampa serba, Dacic ha espresso soddisfazione per la visita e ha dichiarato che Serbia e Venezuela sono legate da una “antica amicizia” che si riflette nel sostegno reciproco sul piano internazionale. Prima del suo incontro con Dacic, il capo della diplomazia ha incontrato la presidente del parlamento serbo Maja Gojkovic, mentre a seguire avrà dei colloqui con il ministro dell'Edilizia, dei trasporti e delle infrastrutture, Zorana Mihajlovic, e con il ministro della Difesa, Aleksandar Vulin. Nel programma della visita ci sono diversi incontri con autorità e rappresentanti dei media pubblici e privati in Serbia. Dopo la tappa in Serbia, nella giornata di domani Arreaza si recherà in Grecia per proseguire il suo tour in diversi paesi europei.(Seb)