Agroalimentare: Bond (FI), riforma Ue rischia di essere sciagura per imprese italiane

- Il deputato di Forza Italia, Dario Bond, afferma in una nota che "la prossima riforma europea dell'agricoltura rischia di essere una sciagura per le attività di montagna e per le piccole imprese agricole italiane. Con la Brexit potrebbero mancare all’appello circa 10 miliardi di euro, anche se ancora non si conoscono con esattezza gli scenari. In ogni caso, si delineano all'orizzonte tagli importanti per i Piani di svilupporRurale. La riforma dell’agricoltura che sarà approvata dal prossimo Parlamento europeo", aggiunge il parlamentare, "vuole mantenere inalterato il primo asse, quello che riguarda gli aiuti ai seminativi; ma intende tagliare del 15 per cento l’asse di aiuto alle aziende". Bond ha partecipato oggi ad un convegno a Sedico (Belluno) con i vertici nazionali della Cia, Confederazione italiana agricoltoriassieme all'eurodeputato Herbert Dorfmann, che ha delineato lo stato presente e le prospettive future delle politiche agricole di Bruxelles. Per il deputato di FI, "si tratta di un grave problema per l'agricoltura di montagna, perché è proprio sul secondo asse che le aziende italiane e in particolare le piccole aziende in quota possono sostenere gli investimenti. Inoltre, l'altro rischio è che in futuro non siano più le Regioni a occuparsi del Piano di sviluppo rurale, bensì lo Stato centrale. E' sbagliato lasciare un sistema consolidato e funzionante, per qualcosa che avrà bisogno di tempi lunghi prima di entrare a regime. Il collega Dorfmann ha spiegato come la situazione attuale veda tra i principali beneficiari degli aiuti europei soprattutto i grandi possessori di terreni che speculano senza fare alcuna attività agricola. Dobbiamo contrastare questa situazione", conclude Bond, "basta con gli aiuti ai grandi possessori di terreni. Invece, è necessario agevolare l’insediamento di nuove aziende, soprattutto a favore dei giovani agricoltori".(Com)