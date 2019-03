Iraq: il paese commemora il 31mo anniversario del massacro dei curdi di Halabja

- Centinaia di curdi iracheni hanno commemorato oggi nella città nord-orientale di Halabja il massacro con il gas contro i civili nel 1988 da parte del regime di Saddam Hussein. Come ogni anno, i parenti delle vittime hanno esposto le fotografie dei membri della loro famiglia deceduti il 16 marzo 1988 per mano dell’aviazione irachena, che per cinque ore ha scaricato sulla città una miscela di gas tossico, tra cui il cosiddetto “gas mostarda”. Quel giorno circa cinquemila curdi iracheni, per lo più donne e bambini, morirono nella ritorsione di Baghdad per il sostegno dei combattenti curdi peshmerga all'Iran nella guerra contro l'Iraq del 1980-1988. Trentuno anni dopo, le cicatrici di quella ferita sono ancora vive. "Il governo curdo, le autorità centrali irachene e la Comunità internazionale hanno un debito con Halabja", ha detto il governatore Azad Tawfiq. "Le sofferenze di Halabja riflettono quelle dei curdi e di tutti gli iracheni", ha scritto su Twitter il presidente iracheno Barhem Salih. La città incarna di Halabja incarna "la volontà di resistere e rinascere" in un paese devastato per decenni dal conflitto, l'ultimo contro i jihadisti dello Stato Islamico (Is) (segue) (Irb)