Iraq: il paese commemora il 31mo anniversario del massacro dei curdi di Halabja (2)

- Il primo ministro Adel Abdel Mahdi ha denunciato in un comunicato il "genocidio" di Halabja, "un simbolo della barbarie della dittatura". Il cugino di Saddam Hussein, generale Ali Hassan al Majid, soprannominato "Ali il chimico", è stato impiccato nel 2010 per responsabilità, tra vari altri crimini, nel massacro di Halabja. Saddam Hussein, condannato a morte per il massacro di 148 abitanti sciiti, è stato impiccato nel 2006. La sua morte mise fine alla causa contro di lui per "genocidio" per la morte di circa 180.000 curdi - inclusi i cinquemila di Halabja- - come parte della "campagna Anfal" guidata dal regime iracheno nel 1987 e nel 1988. (Irb)