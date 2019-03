Energia: Silvestri (M5s), Pd continua a ricoprirsi di ridicolo

- Il deputato del Movimento cinque stelle, Francesco Silvestri, afferma in una nota che "il Pd continua a ricoprirsi di ridicolo prendendo in giro gli italiani, come ha sempre fatto. Oggi addirittura Ravenna, comune dem, è stato teatro di una manifestazione a favore delle trivellazioni in mare, per protestare contro le nuove regole stringenti che questo governo ha messo in campo sulle autorizzazioni alle trivellazioni. I sindaci Pd nei loro comuni promuovono manifestazioni per chiedere all'esecutivo di cambiare rotta in merito alle attività estrattive", aggiunge il parlamentare pentastellato, "ma fino a ieri erano in piazza con centinaia di migliaia di ragazzi dicendo di voler salvare la terra dai cambiamenti climatici. Sembra una barzelletta ma purtroppo è tutto vero. Come può il neo segretario Zingaretti accettare tutto ciò, quando proprio ieri dichiarava la necessità di una radicale svolta green per il nostro paese? La sensazione rimane la stessa di sempre: il Pd perde il pelo, ma non il vizio dell'inganno. Fingersi a favore dell'ambiente per elemosinare consensi", continua l'esponente del M5s, "per poi favorire solite lobby e i profitti delle compagnie petrolifere. Le fonti fossili vanno superate perché rappresentano la principale causa dei cambianti climatici, per questo abbiamo aumentato di 25 volte i canoni annuali delle concessioni di idrocarburi per tutte le compagnie petrolifere". (segue) (Com)