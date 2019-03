Energia: Silvestri (M5s), Pd continua a ricoprirsi di ridicolo (2)

- Silvestri sottolinea che "parliamo di concessioni per trivellare le nostre terre e i nostri mari che dal 1998 venivano svendute dai vecchi governi a prezzi stracciati. Andremo avanti, come abbiamo sempre detto, con politiche mirate per una riconversione totale verso le energie rinnovabili e l'efficientamento energetico, per trasformare l'Italia in un paese all'avanguardia sul piano della tutela ambientale". (Com)