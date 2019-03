Terrorismo: Erdogan, perseguire responsabili attentato in Nuova Zelanda

- Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha sollecitato oggi il governo della Nuova Zelanda a perseguire i colpevoli degli attacchi di ieri alle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Parlando oggi nel corso di una manifestazione nella provincia nord-occidentale di Tekirdag, Erdogan ha fatto sapere che l’autore della strage, l’australiano Brenton Tarrant, era stato a Istanbul per tre giorni una prima volta e per 40 giorni per la seconda volta. “Quali sono le sue connessioni? Lo scopriremo”; ha detto Erdogan, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. In precedenza il vicepresidente turco Fuat Oktay aveva invitato la comunità internazionale ad opporsi all'islamofobia, alla xenofobia, al radicalismo e al razzismo, sulla scia degli attacchi terroristici di ieri in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, in cui sono morte almeno 49 persone. “Questo atto terroristico, purtroppo, ci ha dimostrato ancora una volta che non ci sono limiti di ostilità nei confronti dell'Islam. Invitiamo il mondo intero a opporsi all'islamofobia, alla xenofobia, al radicalismo e al razzismo”, ha dichiarato Oktay all’agenzia di stampa “Anadolu” prima di partire per la Nuova Zelanda. “Prendere misure efficaci contro i problemi legati all'islamofobia è diventato cruciale nel mondo di oggi”, ha aggiunto, il vicepresidente, secondo cui “la Turchia, in quanto paese che ha subito gravi perdite, si oppone a tutte le forme di terrorismo e sostiene la Nuova Zelanda nella sua lotta contro il terrore”. Nella sua visita in Nuova Zelanda, Oktay sarà accompagnato dal ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu. (Tua)