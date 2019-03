Sociale: Cangemi, isolamento giovani fenomeno da non sottovalutare

- "L’isolamento sociale dei giovani, soprattutto adolescenti, è una problematica sempre più diffusa che le istituzioni non devono sottovalutare. In Giappone li chiamano hikikomori, ragazzi che si rifugiano tra le mura domestiche rifiutando qualsiasi contatto con l’esterno: ringrazio l’associazione 'Hikikomori Italia', il sindaco di Formello, Gian Filippo Santi e la consigliera comunale Daniela Angelici, promotrice dell’iniziativa, per aver organizzato un incontro dedicato a un fenomeno che si sta manifestando anche nel nostro Paese". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, intervenuto quest'oggi all'incontro a Formello dal titolo "Hikikomori-Isolamento sociale giovanile, l'importanza di fare rete". "Come emerso dall’incontro - riporta Cangemi - in Italia si stimano 100mila casi hikikomori e le famiglie non sono preparate ad affrontare queste situazioni di isolamento sociale: durante il confronto con esperti sono stati affrontati i molteplici aspetti legati alle cause che possono portare a questa fuga dalla realtà e gli interventi che si possono attivare insieme alle istituzioni e alle scuole. Me ne farò portavoce in Consiglio regionale per valutare come, anche l’amministrazione regionale, possa essere parte di questo percorso di sostegno ai giovani e alle famiglie". (Com)