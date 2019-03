Alba: domani raduno di Fiat 500 storiche

- Domani, domenica 17 marzo, dalle ore 07:00 alle ore 12.00, per consentire lo svolgimento del “Raduno annuale Fiat 500 storiche”, ad Alba è istituito il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Snider e, in caso di maltempo, nell’area coperta di piazza Cagnasso. Lo fa sapere il Comune, che aggiunge che per lavori edili è istituito il senso unico alternato veicolare gestito da movieri in via P. Ferrero n. 16, i giorni 16 e 17 marzo 2019. (Rpi)