Venezuela: Maduro apre esercitazioni "civico-militari" per "proteggere servizi strategici" del paese

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha presenziato all'avvio delle esercitazioni "civico-militari" per la protezione dei servizi strategici del paese. "Iniziano gli Esercizi di azione integrale 'Ana karina Rote' per proteggere i servizi strategici della nazione", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo di Twitter. "Non permetteremo che i nemici della patria tornino a rubare la tranquillità all'eroico popolo venezuleano", ha aggiunto il presidente. la giornata viene presentata come una risposta "all'attacco criminale" denunciato giovedì 7 marzo contro la rete elettrica, all'origine di un blackout che ha interessato per giorni ampie porzioni di del territorio nazionale. Il blackout segue l'avaria riscontrata nella centrale idroelettrica di El Gurì, nodo dal quale dipende quasi il 70 per cento della fornitura energetica del paese. Sulle cause della vicenda si è aperta una polemica tuttora irrisolta. (segue) (Brb)