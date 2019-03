Venezuela: Maduro apre esercitazioni "civico-militari" per "proteggere servizi strategici" del paese (2)

- Il presidente Nicolas Maduro ha parlato di una "strategia macabra" per aumentare le tensioni interne e far scoppiare la scintilla di uno scontro "tra venezuelani". Secondo il capo dello stato venezuelano ci sarebbero stati diversi attacchi alla rete perpetrati da "forze dell'estrema destra con la regia degli Stati Uniti": Maduro ha parlato di attacchi "cibernetici internazionali contro il cervello dell'impresa elettrica" e azioni "di alta tecnologia, attacchi elettromagnetici" per mettere fuori uso la rete. Il ministro delle Comunicazioni Jorge Rodriguez ha anticipato che le prove delle accuse verranno presentate proprio alla delegazione di esperti dell'Alto commissariato dei diritti umani delle Nazioni Unite, atteso per oggi nel paese. (segue) (Brb)