Venezuela: Maduro apre esercitazioni "civico-militari" per "proteggere servizi strategici" del paese (4)

- Più di recente, è stata la Russia a rilanciare la denuncia che il blackout fosse frutto di un'operazione manovrata dall'estero. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha rilevato che gli organizzatori di questo attacco in remoto erano a conoscenza della configurazione delle componenti della rete elettrica venezuelana fabbricate in Canada. "Così come la maggioranza assoluta dei problemi che si sono abbattuti sul Venezuela negli ultimi anni, questo problema è giunto ancora dall'estero. Secondo il governo legittimo guidato dal presidente Nicolas Maduro, così come da informazioni provenienti da altre fonti affidabili, il sistema dell’energia elettrica venezuelano è stato attaccato dall'estero", ha detto Zakharova. (Brb)