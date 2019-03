Russia-Ucraina: anniversario annessione Crimea, Georgia ribadisce sostegno a integrità territoriale di Kiev

- Il governo della Georgia ha ribadito il suo sostegno “forte e inequivocabile” alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti e condanna “il referendum illegale” condotto in Crimea cinque anni fa. È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri georgiano, che denuncia “le azioni aggressive e illegali contro l'Ucraina” condotte dalla Russia. “La Repubblica autonoma di Crimea e la città di Sebastopoli, così come parti delle regioni dell'Ucraina orientale sono ancora occupate. Vi sono numerosi casi di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale sui territori occupati dell'Ucraina”, si legge nella nota, che condanna inoltre i tentativi “di modificare con la forza i confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina”. Il ministero degli Esteri di Tbilisi ha quindi sottolineato l’importanza di una posizione consolidata della comunità internazionale “al fine di evitare l'escalation dei conflitti armati, di resistere alle continue aggressioni contro gli Stati sovrani e di assicurare pace e sicurezza attraverso l'istituzione di meccanismi di sicurezza internazionale sul terreno” , dal momento che “la pratica dell'occupazione e l'annessione rappresentano una seria minaccia per la sicurezza, la pace e la stabilità internazionali”. La Crimea è entrata a far parte della Federazione Russa il 18 marzo 2014, dopo che il 97 per cento dei partecipanti al referendum regionale hanno votato a favore della riunificazione. L'Ucraina e la maggior parte dei paesi occidentali continuano a considerare la Crimea sotto la sovranità di Kiev e accusano Mosca per quest’annessione illegittima. (Res)