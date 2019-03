Yemen: ribelli sciiti Houthi minacciano di colpire Abu Dhabi e Raid (2)

- Mercoledì scorso, 13 marzo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito per discutere dell'accordo raggiunto tra le parti in conflitto lo scorso dicembre in Svezia. L’intesa include un cessate il fuoco e la ridistribuzione delle parti in conflitto a Hodeidah, città portuale strategica nell'ovest del paese; i combattimenti in Hodeida sono diminuiti, ma la ridistribuzione delle forze è ancora lenta. L'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, ha assicurato al Consiglio di sicurezza che continuerà a lavorare per l'attuazione degli accordi. Nel frattempo nel paese si è diffusa un'epidemia di colera che ucciso almeno 12 persone dall'inizio dell'anno. Nel 2014 gli Houthi, un gruppo sciita zaidita da tempo in lotta con il governo dello Yemen, hanno occupato la capitale Sana’a. L’ependima si è diffusa in seguito al conflitto in corso armato nel paese. In risposta al sostegno fornito loro dall’Iran, l’Arabia Saudita ha lanciato il 26 marzo 2015 una coalizione militare a sostegno del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, riconosciuto dalla comunità internazionale. (segue) (Res)