Yemen: ribelli sciiti Houthi minacciano di colpire Abu Dhabi e Raid (3)

- Secondo le stime delle Nazioni Unite, il conflitto ha provocato oltre 10 mila morti, con 22 milioni di persone che hanno bisogno di aiuti umanitari, mentre almeno 14 milioni di civili sono a rischio carestia. Tuttavia, secondo le stime dell’organizzazione non governativa Save the Children, il bilancio della guerra sarebbe molto più grave con circa 85 mila morti, in gran parte bambini. Houthi era in origine il nome di un clan dello Yemen, e non di una setta o un gruppo religioso. In seguito, un movimento di combattenti ribelli chiamato Ansar Allah ha adottato questo come nome ufficiale, dopo che il loro fondatore e principale capo, Hussein Badreddin al Houthi, venne ucciso nel 2004, portando alla cosiddetta insurrezione Houthi. Gli zaiditi compongono circa un terzo della popolazione dello Yemen. (Res)