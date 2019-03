Cooperazione: Italia-Libia, consegnati aiuti a sostegno della popolazione di Zuara

- L’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha incontrato oggi Zuara il sindaco Hafez Ben Sasi in occasione della consegna di un nuovo carico di attrezzature mediche. Lo ha reso noto l’ambasciata d'Italia a Tripoli su Twitter. La spedizione di aiuti destinati all’ospedale locale di Zuara, città della Libia nord-occidentale situata 108 chilometri a ovest di Tripoli e 60 chilometri a est del confine con la Tunisia, rientra nell’ambito dell’iniziativa “Un ponte per la solidarietà", lanciata nel gennaio 2018 dall’Italia per aiutare le città libiche colpite dal traffico di esseri umani attraverso la consegna di aiuti a sostegno alla popolazione civile. (Lit)