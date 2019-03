Camera: lunedì 18 marzo audizioni su sindacati militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 18 marzo, la commissione Difesa della Camera svolge le seguenti audizioni informali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare: ore 15, rappresentanti delle organizzazioni sindacali militari riconosciute, Sindacato nazionale finanzieri (Sinafi) e Sindacato italiano lavoratori finanzieri (Silf); ore 16:30, Giuseppe Cataldi, ordinario di diritto internazionale all'Università degli studi di Napoli "L'Orientale". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo riferisce una nota di Montecitorio. (Com)