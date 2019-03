Elezioni europee: Ciriani (Fd'I), orgogliosi sostegno Gandolfini a Fratelli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, dichiara in una nota che "le parole del leader del Family day Massimo Gandolfini rappresentano un onore oltre che una grande responsabilità. Confermano la giustezza delle nostre battaglie, in Parlamento e nel paese, a sostegno della famiglia e della natalità. E' motivo di orgoglio sapere che affronteremo la tornata elettorale europea con il sostegno di un popolo che in questi anni non ha mai smesso di far sentire la propria voce", aggiunge il parlamentare, "contrastando chi, invece, quotidianamente demolisce quei valori su cui è stata edificata la nostra nazione". Ciriani commenta così le dichiarazioni di Gandolfini che a Firenze, nel corso di un convegno organizzato da Fd'I, ha detto che sosterrà appunto i candidati di Fratelli d'Italia. (Com)