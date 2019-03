Moro: Tofalo (M5s), trasmettere a ragazzi valori democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, scrive in una nota che "il 16 marzo 1978 in via Fani venne sequestrato Aldo Moro e trucidata la sua scorta. Fatti apparentemente lontani, spesso sconosciuti ai giovani. Sento forte il dovere di trasmettere ai nostri ragazzi valori di democrazia e giustizia affinché mai più accadano fatti tanto deplorevoli". (Com)