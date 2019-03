Colombia: presidente Duque tranquillizza ex combattenti Farc su prosecuzione processo di pace

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha rassicurato gli ex combattenti delle Fozre armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), che i cambiamenti chiesti alla legge istitutiva dei tribunali di pace non ostacoleranno il loro percorso di rientro nella società. La polemica è legata al veto posto dal capo dello stato su sei dei 159 articoli che compongono la legge sul funzionamento della Giurisdizione speciale di pace (Jep), l'organo incaricato di indagare, processare e giudicare i responsabili dei reati compiuti nel corso dei decenni di guerra armata. "Le obiezioni che abbiamo avanzato, utilizzando la facoltà costituzionale a noi concessa, non intaccherà in nessun modo le persone che si trovano nel processo di reinserimento", ha detto Duque in un intervento pronunciato in uno degli spazi nei quali gli ex combattenti transitano prima di tornare alla vita civile. Duque, citato dalla testata "W Radio", ha ricordato la volontà del governo di "correggere gli aspetti" del percorso di pace per garantire alla Colombia "un'autentica verità, giustizia, riparazione e non ripetizione dei reati". (segue) (Mec)