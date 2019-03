Colombia: presidente Duque tranquillizza ex combattenti Farc su prosecuzione processo di pace (2)

- In un discorso alla nazione del 10 marzo, Duque aveva spiegato i motivi per cui avrebbe rinviato il testo al parlamento con richiesta di revisione. In particolare, il capo dello stato obietta che la legge non stabilisce in maniera chiara l’obbligo da parte di chi ha commesso un crimine a risarcire integralmente le vittime. Duque ha anche chiesto termini più chiari per le estradizioni e ha contestato un articolo (9) che sospende le indagini condotte dalla giustizia ordinaria per coloro che si sottomettono alla Jep. Duque ha inoltre dichiarato che chiederà una riforma costituzionale per fare in modo che i crimini sessuali non vengano sottoposti alla giurisdizione speciale e che i crimini commessi dopo il 1 dicembre 2016 vengano giudicati dal sistema giudiziario ordinario. “Tutti i colombiani, ad eccezione di chi oggi è incapace di rinunciare alla violenza, chiedono che ci sia pace nel nostro paese. Non esiste la falsa divisione tra amici e nemici della pace. Ma vogliamo una pace che garantisca verità, giustizia, risarcimento e non ripetizione del crimine”, ha detto Duque. (segue) (Mec)