Decretone: Cominardi (M5s), rafforzate tutele lavoratori e contrasto irregolarità

- Claudio Cominardi, sottosegretario al Lavoro ed alle Politiche sociali, del Movimento cinque stelle, sottolinea in una nota che "vogliamo che tutti i lavoratori abbiano gli stessi diritti e che sia sempre tutelata la sicurezza sul luogo di lavoro. Su questi principi il Movimento cinque stelle è irremovibile: stiamo lottando contro il fenomeno del caporalato, stiamo reintroducendo quei diritti sociali persi negli anni e non vogliamo fermarci. Gia con la legge di Bilancio avevamo sbloccato le assunzioni presso l'Ispettorato del Lavoro. Ora, grazie ad un emendamento al decretone", prosegue l'esponente pentastellato, "si andranno ad aggiungere ulteriori 65 assunzioni tra i carabinieri che avranno il compito di supportare l'Ispettorato del Lavoro nel compito di contrasto del lavoro irregolare, anche in merito al lavoro svolto dai percettori di reddito di cittadinanza. A queste di aggiungono le 100 assunzioni di nuovi ispettori della Guardia di Finanza per potenziare le attività di controllo e monitoraggio sul reddito di cittadinanza. Un'arma in più", conclude Cominardi, "un valido aiuto per assicurarci che tutto si svolgerà regolarmente e che tutti i lavoratori verranno trattati in maniera dignitosa". (Com)