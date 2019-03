Governo: Bernini (FI), Def sarà momento verità, irresponsabile rinviare scelte

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dice in una nota che "il debito pubblico continua a salire, la barzelletta dei 18 miliardi di privatizzazioni si dimostra tale, e incombe la manovra correttiva. Moody's ieri ha graziato l'Italia, ma solo in attesa del Def (Documento di economia e finanza, ndr) di aprile, e sarà quello il momento della verità. Se il governo, come si ipotizza, presentasse davvero un guscio vuoto senza contenuti, con il solo quadro aggiornato delle stime rinviando le scelte importanti all'autunno", afferma la parlamentare, "sarebbe una decisione temeraria e irresponsabile. Lo spread infatti è sceso attorno a quota 240 solo grazie all'annuncio che gli stimoli all'economia della Bce non si fermeranno, non certo per merito del governo, che continua invece ad aumentare la spesa pubblica corrente per dare soldi a chi non lavora invece di tagliare le tasse. Una tattica elettorale", conclude Bernini, "che non tiene conto del fatto che dopo maggio arriverà il tagliando della realtà e dei conti che non tornano". (Com)