Albania: conclusa manifestazione dell'opposizione, Basha promette nuove proteste

- Si è conclusa a Tirana la manifestazione dell’opposizione per chiedere le dimissioni del premier Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. Le proteste hanno fatto registrare episodi di tensione dopo che un gruppo di manifestanti ha tentato di sfondare il cordone di sicurezza davanti alla sede del parlamento, con la polizia che ha risposto con il lancio di gas lacrimogeni e idranti per respingere i dimostranti. Al termine della manifestazione, il leader dell'opposizione di centro-destra, Lulzim Basha, ha affermato che “l'unica via per rovesciare questo governo legato alla criminalità sono le proteste” e che “non può esserci stabilità senza democrazia, senza Stato di diritto e senza giustizia. Non dovete ascoltare la voce di un autocrate come Rama, ma la voce del popolo che si è riversato nelle piazze”, ha aggiunto. Quelle odierne sono state le quinte manifestazioni di protesta organizzate in Albania nel giro di un mese.(Alt)