Terrorismo: attentato Nuova Zelanda, almeno quattro palestinesi tra le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro cittadini palestinesi sono morti, sei sono rimasti feriti e tre sono ancora dispersi nell’ambito degli attentati avvenuti ieri in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, che hanno causato la morte di almeno 49 persone, fra cui donne e bambini. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri palestinese. La strage è opera di Brenton Tarrant, suprematista bianco australiano di 28 anni che ieri ha sparato in due moschee di Christchurch con un bilancio di almeno 49 morti e 48 feriti. L'uomo ha ripreso la strage in una diretta Facebook. Sulla sua arma aveva scritto anche il nome di Luca Traini, autore dell'attacco contro migranti a Macerata. (Res)