Russia-Francia: portavoce Cremlino, possibile incontro fra Putin e presidente Associazione dialogo franco-russo

- Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, non ha escluso che possa tenersi un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e Thierry Mariani, candidato alle prossime elezioni europeo e presidente dell'Associazione per il dialogo franco-russo, attualmente in visita in Crimea. È quanto dichiarato oggi dallo stesso portavoce all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Anche lui (Putin) è in Crimea, vedremo”, ha detto Peskov. In precedenza Mariani, giunto a Sinferopoli a capo di una delegazione francese per partecipare alle celebrazioni del quinto anniversario della proclamazione della Repubblica di Crimea, aveva espresso la speranza di incontrare il presidente russo. La Crimea è entrata a far parte della Federazione Russa il 18 marzo 2014, dopo che il 97 per cento dei partecipanti al referendum regionale hanno votato a favore della riunificazione. L'Ucraina e la maggior parte dei paesi occidentali continuano a considerare la Crimea sotto la sovranità di Kiev e accusano Mosca per quest’annessione illegittima. (Rum)