Elezioni europee: Gandolfini (Family day), sosterremo Fd'I

- Il presidente del Family day, Massimo Gandolfini, interpellato dai giornalisti a margine dell'evento, a Firenze, "Più famiglia, più Italia" organizzato da Fd'I, ha affermato che "noi riconosciamo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre iniziative. Ed è per questo", ha concluso Gandolfini, "che alle prossime elezioni europee sosterremo i candidati di Fd'I perché è il partito che ha graniticamente sostenuto le istanze del Family day".(Rin)