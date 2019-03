Spettacoli: Limone Piemonte, stasera “Oh scusa dormivi” al teatro Alla confraternita

- Va in scena oggi, sabato 16 marzo 2019, sul palco del Teatro Alla Confraternita di Limone Piemonte lo spettacolo “Oh scusa dormivi” di Jane Birkin, a cura della compagnia STB. Appuntamento alle ore 21 per assistere alla commedia in cui gli attori della STB, nata nel 2016 a Torino, interpretano dieci quadri in cui si alternano cinque coppie che rappresentano l’amore nelle sue diverse forme. In tutte le coppie una delle due persone è distante e arrogante, mentre l’altra cerca di affrontare questa distanza e di recuperare un amore che è messo continuamente in discussione. L'ambientazione è quella della camera da letto nella notte e, seppur non manchino passaggi lirici e strazianti, prevalgono i momenti comici e divertenti, offrendo al pubblico uno spettacolo godibile, a tratti esilarante. Ingresso libero fino a esaurimento posti.(Rpi)