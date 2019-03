Decretone: Polverini (FI), grazie a opposizioni evitato nuovo regime fiscale dannoso per famiglie

- La deputata di Forza Italia, Renata Polverini, interviene sul decreto su reddito di cittadinanza e quota 100, all'esame dopodomani dell'Aula della Camera, e scrive in una nota che "il governo del cambiamento alle tre di notte voleva far passare come riformulazione di un emendamento di maggioranza, una vera e propria riforma del regime fiscale per le famiglie che si avvalgono di una persona per i lavori di cura e domestici. L'emendamento - aggiunge la parlamentare - trasformava le famiglie in sostituto d'imposta con l'obbligo di versare, come ogni altra azienda, le trattenute fiscali al proprio dipendente per poi fare la dichiarazione di fine anno sempre come le aziende. Ovviamente questo andava a gravare anche sulle persone più deboli (compreso i disabili gravi) che oltre tutto si sarebbero dovuti avvalere anche di un commercialista per compilare mensilmente ed annualmente tutte le dichiarazioni. Abbiamo lottato insieme al Pd e a Fd'I", conclude Polverini, "e l'hanno dovuto ritirare. Ma resta la gravità dell'intendimento che per fortuna, grazie al nostro intervento, non sono riusciti a realizzare".(Com)