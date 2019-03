Roma: Acea, 18-19 marzo sospensione erogazione energia termica a Mostacciano per manutenzione straordinaria

- "Acea produzione comunica che per un intervento di manutenzione straordinaria volto a migliorare l’efficienza del servizio, dalle ore 6 di lunedì 18 marzo alle ore 20 di martedì 19 marzo, si verificherà una sospensione dell’erogazione dell’energia termica alle utenze residenti in zona Mostacciano, a Roma. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.gruppo.acea.it o contattare il numero verde 800.130.337. Acea produzione si scusa per il disagio". Lo comunica Acea in una nota. (Com)