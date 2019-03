Olimpiadi 2026: Marin (FI), con fondi governo aiuta candidatura Italia, senza la indebolisce

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, afferma in una nota di voler "sperare che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti si sia spiegato male quando parlando delle risorse necessarie per le Olimpiadi invernali 2026 ha detto 'prima vediamo se arrivano le Olimpiadi e poi faremo le cose necessarie'. Soprattutto dopo quello che la settimana scorsa aveva detto Matteo Salvini. Ma il governo gialloverde come fa a non capire che se vince la candidatura olimpica di Milano-Cortina vince tutta l'Italia? Soprattutto", continua il parlamentare azzurro, "il governo M5s-Lega come fa a non capire che se il governo dichiarasse che mette le risorse economiche che servono rafforzerebbe di molto la nostra candidatura italiana, mentre non facendolo indebolisce il progetto di Milano-Cortina? A pensare male - aggiunge l'esponente di FI - verrebbe da pensare che il governo alle Olimpiadi italiane non è proprio interessato. Io continuo ad augurarmi che il governo metta finalmente a disposizione della candidatura italiana le risorse economiche che servono. Comunque i gialloverdi si mettano il cuore in pace: il progetto di Milano-Cortina è vincente. L'autorevolezza dello sport italiano nel mondo è così riconosciuta che le Olimpiadi possono arrivare lo stesso. Nonostante dentro il governo ci sia chi evidentemente alla candidatura di Milano-Cortina ad ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026 proprio non tiene. Roma docet. Ma Milano-Cortina, Veneto, Lombardia e sport italiano", conclude Marin, "possono vincere anche così e riuscire a riportare le Olimpiadi in Italia. Se succederà mi auguro che qualcuno avrà la decenza di non salire sul carro dei vincitori".(Com)